Transition à la Maison Blanche - Merkel a hâte d'ouvrir "un nouveau chapitre" avec Biden

La chancelière allemande Angela Merkel a dit avoir hâte d'ouvrir "un nouveau chapitre" dans les relations germano-américaines, dans un message de félicitations mercredi au nouveau président Joe Biden."Félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre investiture, @POTUS Joe Biden et @VP Kamala Harris - une vraie célébration de la démocratie américaine", a dit la chancelière, citée dans un tweet de son porte-parole Steffen Seibert. "J'ai hâte (d'ouvrir) un nouveau chapitre de l'amitié et de la coopération germano-américaine". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.