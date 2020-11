Transition énergétique: la plus basse des priorités pour le secteur nucléaire

Le secteur nucléaire recevra désormais la priorité la plus basse dans la répartition des moyens issus du Fonds de transition énergétique, a décidé la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten. Ce fonds est alimenté par la taxe payée par Engie-Electrabel pour le maintien en activité les centrales de Doel 1 et 2 jusqu'en 2025. Or, les années passées, 40% des projets subsidiés venaient du secteur nucléaire.Chaque année, 25 millions d'euros servent à financer des projets de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine de l'énergie. Les conditions d'attribution vont changer. "Avec les nouveaux critères, les moyens bénéficieront en priorité à des projets tournés vers l'avenir et visant la transition énergétique verte", a expliqué la ministre. La recherche sur le démantèlement des centrales et les déchets nucléaires sont importants, reconnaît-elle, mais ils doivent être financés en premier lieu par l'exploitant. Une campagne visant à faire connaître le Fonds auprès des PME sera lancée. Beaucoup de PME et start-up sont actives dans le secteur énergétique mais ignorent trop souvent qu'elles peuvent en bénéficier. L'appel à projets, comportant les nouveaux critères, sera annoncé ce vendredi. Les dossiers doivent être déposés pour le 31 janvier 2021 au plus tard. Le montant attribué à chaque projet s'élève au minimum à 100.000 euros et au maximum à 5 millions d'euros. (Belga)