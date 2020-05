Tremblement de terre ressenti à Rome, pas de dégât

Un tremblement de terre a été ressenti lundi matin à Rome, peu après 05H00, sans provoquer de dégâts selon les premières constatations des secours.Les pompiers ont indiqué avoir reçu de nombreux appels de personnes souhaitant se renseigner après cette secousse d'une magnitude estimée à 3,3 par l'Institut national de géophysique et de vulcanologie. Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie voit une grande partie de son territoire soumise à un risque sismique élevé. Le 6 avril 2009, un tremblement de terre avait secoué la ville médiévale de L'Aquila et sa région (centre), faisant plus de 300 morts. Le bilan avait été similaire pour le séisme d'Amatrice le 24 août 2016. (Belga)

