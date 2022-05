Trente-quatre lieux nouvellement estampillés du label "Blue Flag"

Le label Blue Flag, un label international de qualité pour un tourisme et des loisirs durables, a été remis mercredi depuis Oostduinkerke à 34 lieux du pays (plages, ports de plaisance et zones de baignade).Dans le détail, 14 plages ont été récompensées ainsi que 12 zones de baignade et 8 ports de plaisance. Ces lieux ont été mis en avant car ils se distinguent, selon les critères du label, en termes de sensibilisation et d'éducation, de qualité de l'eau, de gestion environnementale et durable, de sécurité, de services et d'accessibilité. Les zones bénéficiant du label peuvent être trouvées sur https://www.blueflag.be/locations. (Belga)

