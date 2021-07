Triomphe de Joachim Gérard à Wimbledon, vainqueur de son 2e Grand Chelem

Joachim Gérard vit une année 2021 faste. Après son sacre à l'Open d'Australie en début de saison, son premier en Grand Chelem, l'Ucclois de 32 ans a triomphé en finale du simple messieurs de l'épreuve en fauteuil roulant de Wimbledon. Dimanche sur le gazon londonien, le 4e joueur mondial a battu le Britannique Gordon Reid, 6e mondial, sur le score de 6-2, 7-6 (2) après 1h44 de jeu.Pour sa première finale au All England Club, le protégé de Damien Martinquet a disputé un premier set de très belle facture. Enchaînant les points gagnants, 45 sur l'ensemble du match, il a logiquement tourné en tête (6-2). S'appuyant sur une première balle efficace et un très bon premier coup de raquette, le quadruple vainqueur du Masters de fin de saison a continué sur sa lancée (4-1). Mais l'Écossais de 29 ans, grâce à de nombreuses amorties, sa spécialité, a jeté toutes ses forces dans la bataille pour revenir à quatre jeux partout. Ne se laissant pas abattre, Gérard a pris le service de son adversaire, notamment en distillant de nombreux revers croisés dévastateurs, avant d'abandonner, à son tour, sa mise en jeu (5-5). L'issue du set s'est décidée au jeu décisif. Plus offensif et régulier, il s'est imposé sur un coup droit gagnant le long de la ligne. Après avoir perdu en finale à l'Open d'Australie (2016) et à Roland-Garros (2020), Gérard décroche donc son deuxième sacre majeur. Gordon Reid disputait lui sa sixième finale en Grand Chelem mais voit son compteur bloqué à deux titres: l'Open d'Australie et Wimbledon, tous deux acquis en 2016. En double, Gérard et Reid ont remporté ensemble l'Open d'Australie 2017. Le triple sportif paralympique belge de l'année (2013, 2019, 2020) compte au total quatre titres du Grand Chelem en double. (Belga)