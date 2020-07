Trois baigneurs arrêtés par la police sur le site de Gralex à Mont-sur-Marchienne

La police de Charleroi a indiqué dimanche avoir interpellé trois baigneurs sur le site de l'ancienne carrière Gralex à Mont-sur-Marchienne (Charleroi), confirmant une information de RTL Info et de SudPresse. Une quinzaine de procès-verbaux ont également été dressés.Une opération policière a été menée dimanche après-midi par la zone de police de Charleroi, Germinalt et des chemins de fer sur le site de l'ancienne carrière Gralex à Mont-sur-Marchienne. La police de Charleroi avait, dès vendredi, communiqué son intention d'intervenir sur les lieux durant le week-end pour éviter tout rassemblement sur le site privé. Trois personnes, originaires de France, ont été interpellées et une quinzaine de procès-verbaux ont été dressés par les policiers contre des baigneurs. "La baignade sur le site est strictement interdite", a rappelé la zone de police de Charleroi. (Belga)

