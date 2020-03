Trois bâtiments de la ville de Charleroi réquisitionnés pour les sans-abri carolos

La ville de Charleroi a annoncé dans un communiqué de presse la mise à disposition de trois bâtiments pour accueillir les personnes sans-abri.La ville de Charleroi et le CPAS ont décidé vendredi de mettre en place trois pôles pour accueillir les sans-abri. Un abri de nuit unique installé dans le hall sportif du Parc des Sports pourra accueillir jusque 60 personnes dans des conditions de sécurité et de distanciation sociale. Un espace de quarantaine pour les personnes sans-abri touchées par le Covid-19 ou suspectées de l'être a également été mis en place afin de limiter la propagation du virus tant parmi la population générale, que le public précaire et les travailleurs sociaux du réseau. L'espace composé d'une trentaine de chambres individuelles et sanitaires est installé dans l'ancienne Garenne. Une troisième structure d'accueil de jour est installée dans le hall sportif de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont par l'ASBL Le Rebond. "Les sans-abri auront la possibilité d'utiliser des toilettes, de prendre une douche et un café", précise la ville de Charleroi. Ces nouvelles dispositions sont disponibles depuis le vendredi 20 mars, sauf pour l'ASBL Le Rebond qui démarrera le lundi 23 mars, et seront maintenues jusqu'à nouvel ordre. (Belga)