Trois blessés par balle lors d'affrontements violents en Suède

Trois personnes ont été blessées par balle lors d'affrontements violents dimanche à Norrköping, au sud-ouest de Stockholm, entre les forces de l'ordre et des manifestants qui protestaient contre un groupuscule d'extrême droite qui se targue de brûler le Coran, a indiqué la police suédoise."La police a tiré plusieurs coups de semonce. Trois personnes semblent avoir été touchées par des ricochets et sont actuellement soignées à l'hôpital", a écrit la police dans un communiqué. Les trois blessés, dont l'état n'est pas connu, sont également "en état d'arrestation, soupçonnées de crime", est-il précisé. C'est le deuxième affrontement de ce type en quatre jours à Norrköping. La première fois, les manifestants avaient protesté contre un rassemblement du mouvement anti-immigration et anti-Islam "Ligne dure", dirigé par le Dano-Suédois Rasmus Paludan. Dimanche, ils ont à nouveau manifesté dans l'optique d'un autre rassemblement, auquel M. Paludan a finalement renoncé. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.