Trois mandats d'arrêt après la découverte d'un plantation de cannabis à Thimister

Quatorze personnes ont été interpellées et trois ont été placées sous mandat d'arrêt à la suite de la découverte d'une plantation de cannabis à Thimister-Clermont, a indiqué mardi soir la zone de police du Pays de Herve dans un communiqué."Dans le cadre d'un dossier à l'instruction et après plusieurs semaines d'enquête, la zone de police du Pays de Herve, en collaboration avec la police fédérale de Liège, a mené plusieurs perquisitions et interpellations à Thimister-Clermont et en région liégeoise dans le cadre d'une plantation de cannabis", explique-t-elle, précisant que plus de 700 plants ont été découverts. Quatorze personnes ont été arrêtées et dix d'entre elles étaient occupées à la récolte du cannabis lors de l'intervention. Après les auditions, cinq individus ont été inculpés par la juge d'instruction, qui a délivré des mandats d'arrêt pour trois d'entre eux. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.