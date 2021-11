Trois matches de suspension dont un avec sursis pour Murillo

Michael Murillo (Anderlecht) a écopé de trois matches de suspension, dont un avec sursis, pour avoir été exclu dimanche contre Oud-Heverlee Louvain (2-2) lors de la 13e journée de Jupiler Pro League, a communiqué l'Union belge de football (RBFA) vendredi soir.Le parquet de l'Union belge avait proposé quatre matches de suspension dont trois effectifs. Le Comité disciplinaire a été légèrement plus clément infligeant aussi au défenseur panaméen d'Anderlecht, 25 ans, 2.500 euros d'amende. Murillo avait été exclu pour avoir donné un coup de coude au défenseur louvaniste Sébastien Dewaest. Ce dernier a avoué après la rencontre avoir "touché les fesses" du Panaméen pour le "titiller" et que "cela avait fonctionné". Si Anderlecht n'interjette pas appel, Murillo manquera les matches à l'Antwerp dimanche et contre Courtrai le 21 novembre en championnat. Frederik Vanderbiest a lui été sanctionné de deux matches de suspension dont un effectif (et 500 euros d'amende). L'adjoint de Wouter Vrancken à Malines a été exclu à Ostende (2-4) vendredi pour avoir exprimé son mécontentement de manière trop véhémente au 4e arbitre. (Belga)