Trois morts dans le crash d'un avion de tourisme dans l'Isère

Un avion de tourisme s'est écrasé samedi matin dans le massif de Belledone, sur la commune de Laval (Isère), faisant trois morts dont deux lycéens, a-t-on appris de sources concordantes."Un avion s'est écrasé au niveau du Pas de la Coche vers 10H28", a indiqué un pompier du Codis (centre opérationnel d'incendie et de secours) de l'Isère. Les trois occupants de l'appareil, deux femmes et un homme, sont décédés, a annoncé le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Il s'agit de la pilote, une femme de 42 ans, et de deux lycéens, a-t-il ajouté. L'avion avait décollé de l'aérodrome du Versoud, situé à quelques kilomètres du crash. La BGTA (brigade de gendarmerie des transports aériens) de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et la compagnie de gendarmerie de Domène sont chargées de l'enquête. (Belga)

