Trois quarts des Bruxellois disent avoir respiré un air meilleur pendant le confinement

Plus de trois quarts (77%) des Bruxellois ont ressenti une amélioration de la qualité de l'air pendant le confinement et ne veulent pas retourner aux niveaux de pollution antérieurs à la crise, selon un sondage YouGov relayé par le collectif citoyen "Les chercheurs d'air".Pour éviter de retomber dans cette situation, 74% des Bruxellois interrogés soutiendraient des mesures contre la pollution qui incluent l'interdiction des voitures polluantes en ville. Le sondage révèle également que, pour lutter contre la pollution de l'air, 66% des Bruxellois interrogés veulent des mesures qui incluent la redistribution de l'espace public en faveur des piétons, cyclistes et transports publics. Le sondage YouGov, qui figure également dans les journaux de l'Avenir de ce jeudi, a été réalisé en ligne entre le 14 et le 21 mai auprès de 7.545 adultes vivant dans différentes zones métropolitaines en Europe, dont Bruxelles. Le nombre de Bruxellois sondés n'est pas précisé. (Belga)

