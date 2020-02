Trois reportages remportent le prix du journalisme constructif

Les Prix du journalisme constructif ont été remis jeudi soir par l'ASBL NEW6S à trois reportages - un long, un court et un étudiant, indique l'association par communiqué. Ce prix vise à "augmenter la motivation des rédactions pour l'information constructive".Le prix du format long a été décerné à Héléna de Bauw et Baptiste Maryns pour leur reportage "Point fort: Autiste", diffusé sur Télévision du Monde. "Un vrai coup de cœur" du jury, selon le communiqué. Avec le portrait croisé de deux jeunes hommes autistes, ce reportage met en lumière "des perspectives et des solutions pour l'insertion de ces personnes dans le monde du travail". Le prix du format court a lui été remis à Véronique Wese, journaliste pour la RTBF, pour "Une bouffée d'oxygène pour les familles monoparentales". L'article, publié sur VivreIci.be, une plateforme commune à la RTBF, la BRF (média du service public dans la Communauté germanophone) et aux télévisions locales francophones, "souligne les pistes de solutions mises en œuvre par l'ASBL Hamac, qui pourraient inspirer d'autres personnes". Un prix étudiant a également été décerné, à Matthieu Maeschalck et Tom Olivier de l'Ihecs pour leur reportage intitulé "Le football, vecteur d'intégration sociale pour les jeunes réfugiés". Chaque lauréat remporte notamment une formation liée à la pratique du journalisme constructif. (Belga)

