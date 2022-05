Troisième cas d'hépatite aiguë détecté en Belgique

Un autre cas d'hépatite aiguë a été diagnostiqué en Belgique, rapporte mercredi l'institut de santé Sciensano. Au total, trois enfants ont été diagnostiqués avec cette forme mystérieuse d'inflammation du foie entre février et avril.Selon Sciensano, ce sont tous des enfants âgés entre 1 mois et 10 ans. L'un des trois enfants, dont l'infection est la plus récente, est actuellement toujours hospitalisé. Un deuxième n'a jamais été hospitalisé, le troisième enfant a déjà été autorisé à quitter l'hôpital. Sciensano a, en outre, réexaminé un certain nombre de cas plus anciens remontant jusqu'au 1er octobre 2021. Deux autres cas potentiels ont été identifiés, mais il est exclu de trancher définitivement car il n'est plus possible de poursuivre les recherches en laboratoire. "L'enquête sur les nouveaux cas possibles est en cours. Nous attendons de nouveaux signalements, mais pour l'instant il semble que la maladie soit rare en Belgique. Nous ne savons pas encore s'il existe une cause commune et si la maladie est provoquée ou non par une infection par un virus", précise Sciensano. Selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il y a plus de 55 cas confirmés dans les pays de l'Union européenne et en Norvège. Auparavant, 111 cas avaient également été signalés au Royaume-Uni. La plupart des patients se sont rétablis, mais dans quelques cas, une insuffisance hépatique aiguë a nécessité une greffe du foie. (Belga)