Troisième performance de l'histoire sur 110 mètres haies pour Devon Allen à New York

Devon Allen a signé une performance majuscule dimanche au New York Grand Prix, meeting d'athlétisme du World Athletics Continental Tour Gold. Le sprinteur américain de 27 ans a remporté le 110 mètres haies en 12.84, la troisième performance de l'histoire sur la distance.Allen, 4e des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, s'est imposé devant son compatriote Grant Holloway (13.06), champion du monde en titre et vice-champion olympique. Daniel Roberts, en 13.17, a complété un podium entièrement américain. Holloway possède la 2e meilleure performance de l'histoire (12.81), réalisée en juin 2021, alors que le record du monde est la possession de l'Américain Aries Merritt (12.80) depuis l'édition 2012 du Mémorial Van Damme. L'Américaine Aleia Hobbs a enlevé le 100 mètres grâce au 3e temps de la saison (10.83) alors que chez les messieurs, l'Américain Christian Coleman (9.92) et le Jamaïcain Ackeem Blake (9.95) sont passés sous les 10 secondes. (Belga)