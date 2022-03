Troisième revers de rang pour des Lakers qui sombrent

Les Lakers s'enfoncent petit à petit au classement. Battus par Dallas (104-109) au Staples Center mardi, les Californiens sont désormais neuvièmes et vont devoir batailler avec La Nouvelle-Orléans et Portland pour le barrage d'accession aux playoffs.Mardi soir, la franchise de Los Angeles a été battue pour la troisième fois en autant de sorties depuis le All-Star break. Un temps distancés de 15 longueurs, les Lakers sont revenus dans le match dans le troisième quart-temps mais les Mavericks, notamment grâce à Luka Doncic (25 pts, 8 rbds, 5 passes), ont émergé du money time. Laxistes en défense, les Lakers, avec le bilan de 27 victoires pour 34 défaites, voient l'écart avec le top 6 s'éloigner inexorablement alors que Portland, 11e, n'est plus très loin. De son côté, Dallas est 5e (37v-25d) et semble bien parti pour se qualifier directement pour les playoffs. Deuxième à l'Ouest, Golden State, sans Klay Thompson et Draymond Green, a été battu 129-114 sur le parquet de Minnesota. Karl-Anthony Towns a porté les Wolves en compilant 39 points et 9 rebonds, dominant les Warriors dans la peinture. C'est un 2e revers de suite pour Golden State (43v-19d), qui voit Memphis (43v-20d) revenir à toute vitesse dans son sillage. A l'Est, Boston est sorti vainqueur de son duel contre Atlanta (107-98) dans le sillage d'un très bon Jayson Tatum avec 33 points, 8 rebonds et 7 passes. Les Celtics (37v-27d) s'accrochent à leur 6e place avec que les Hawks, 10es, sont toujours en lice pour les play-in. (Belga)