Trophée X2O - Laurens Sweeck s'impose à Lille, Eli Iserbyt fait une belle opération au général

Laurens Sweeck a remporté dimanche le Krawatencross de Lille, septième et avant-dernière manche du Trophée X2O de cyclocross. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal, déjà vainqueur de la dernière manche du Superprestige à Middelkerke samedi, a devancé son équipier Michael Vanthourenhout de 9 secondes et le Néerlandais Corné van Kessel (Tormans CX) de 14.Sweeck s'est isolé en tête dès le deuxième tour. Il a résisté au retour de Vanthourenhout et Van Kessel. Quatrième à 31 secondes, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), quatrième, a réalisé une excellente opération au général, vu que son principal concurrent pour la victoire finale, Toon Aerts (Baloise-Trek Lions), a dû se contenter de la sixième place à 42 secondes. Chez les dames, la course s'est achevée sur un nouveau triplé néerlandais. Ceylin del Carmen Alvarado a devancé au sprint la championne du monde Lucinda Brand. Denise Betsema a pris la troisième place à 13 secondes, juste devant Sanne Cant (+0:20), qui est restée en lutte avec les trois Néerlandaises jusque dans le dernier tour. Brand conserve la tête du général devant Betsema. La dernière manche de ce trophée de régularité, dont le classement général est déterminé au temps, se tiendra le 14 février à Bruxelles. (Belga)