Trossard et Brighton sans résistance face à Liverpool

Liverpool a enchaîné un huitième succès consécutif en championnat sur la pelouse de Brighton et Leandro Trossard samedi après-midi lors de leur duel comptant pour la 29e journée de Premier League. Les Reds se sont imposés 0-2 et, avec 66 points, reviennent à trois longueurs du leader Manchester City. De leur côté, les Seagulls ont enregistré une quatrième défaite d'affilée et pointent au treizième rang avec 33 unités.Une nouvelle fois titulaire au coup d'envoi, Leandro Trossard a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Reds entamaient de la meilleure des manières ce déplacement en prenant les commandes de la partie après moins de vingt minutes grâce au Colombien Luiz Diaz (19e, 0-1). Peu après l'heure de jeu, l'inévitable Mohamed Salah inscrivait également son nom sur la feuille de stats en doublant la mise sur penalty (61e, 0-2). Divock Origi était absent de la feuille de match dans les rangs de Liverpool. Liverpool n'a plus été battu en championnat depuis le 28 décembre et une défaite 1-0 sur la pelouse du Leicester de Youri Tielemans et Timothy Castagne. (Belga)