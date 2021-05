Troyes sacré champion de Ligue 2 et promu en Ligue 1 française

Trois ans après, Troyes est de retour en Ligue 1 française. Le club troyen, vainqueur de Dunkerque (2-0) samedi, est officiellement champion de Ligue 2 à l'issue de la 37e journée de championnat. Il en reste une à disputer.C'est le deuxième titre de champion de Ligue 2 pour L'Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) après 2015. Troyes, entraîné par le Français Laurent Batlles, compte 77 points. Juste derrière, la lutte promet d'être chaude entre Clermont (72 points) et Toulouse (68 points, mais un match de moins) pour la deuxième place directe vers la Ligue 1. Les deux clubs se sont imposés samedi soir respectivement face à Sochaux (3-1) et Caen (3-0). Les autres places de barragistes potentiels se joueront entre Grenoble, le Paris FC et Auxerre (Belga)