Trump a proposé l'aide des Etats-Unis à la Chine pour contenir le virus

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir proposé à la Chine l'aide des Etats-Unis pour contenir l'épidémie de coronavirus qui a déjà contaminé plus de 2.700 personnes et fait 81 morts."Nous sommes en étroite communication avec la Chine concernant le virus", a tweeté le locataire de la Maison Blanche. "Très peu de cas identifiés aux Etats-Unis mais nous sommes très vigilants", a-t-il ajouté. "Nous avons offert à la Chine et au président Xi toute aide qui pourrait être nécessaire. Nos experts sont extraordinaires!", a-t-il encore écrit. (Belga)