Trump accorde la Légion du mérite au roi du Maroc Mohammed VI

Le président sortant Donald Trump a accordé vendredi la prestigieuse Légion du mérite des Etats-Unis au roi du Maroc, Mohammed VI, pour son "impact positif" sur le paysage politique du Moyen-Orient, citant notamment la normalisation des relations avec Israël."Le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat durable et solide entre le royaume du Maroc et les Etats-Unis dans tous les domaines", a souligné la Maison Blanche dans un communiqué. "Sa vision et son courage personnel, notamment sa décision de renouer contact avec l'Etat d'Israël, a eu un impact positif sur le paysage (politique) du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord signant le début d'une nouvelle ère de sécurité et de prospérité" pour les Etats-Unis et le Maroc, a aussi affirmé le communiqué. La Légion du mérite est une médaille militaire remise pour un fait d'armes exceptionnel ou à des responsables étrangers, qui peut uniquement être accordée par le président, rappelle la Maison Blanche. Le Maroc a signé en décembre à Rabat un accord de normalisation des liens avec Israël, parrainé par les Etats-Unis, avec des accords bilatéraux centrés sur les liaisons aériennes directes, la gestion de l'eau, les connexions des systèmes financiers et un accord d'exemption de visa pour les diplomates. En échange, Washington a reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire désertique disputé du Sahara occidental, revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.