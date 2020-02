Trump assure qu'un accord avec les talibans est "très proche"

Un accord entre les Etats-Unis et les talibans est "très proche" a assuré jeudi le président américain Donald Trump, alors que Washington a obtenu une trêve partielle d'une semaine en Afghanistan pendant les pourparlers."Je pense que nous en sommes très proches. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord, et nous verrons", a-t-il indiqué à l'émission Roadkill With Geraldo. "Cela ne veut pas dire que nous en aurons un, mais nous saurons d'ici les deux prochaines semaines", a précisé M. Trump. L'annonce de la trêve partielle a été faite jeudi à Bruxelles par le chef du Pentagone, Mark Esper, au cours d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan. Le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé la veille avoir été informé par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo de "progrès notables" dans les négociations avec les talibans, ce que l'Américain a confirmé devant des journalistes dans l'avion l'emmenant à la conférence sur la sécurité de Munich. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.