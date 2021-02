Trump donne une première série d'interviews depuis son départ de la Maison Blanche

Donald Trump a donné sa première série d'interviews à la télévision américaine mercredi soir depuis son départ, le 20 janvier dernier, de la Maison Blanche. L'ancien président américain s'est laissé interroger par Fox News, Newsmax et OAN, toutes des chaînes en faveur du républicain, afin d'échanger sur le décès du présentateur-radio conservateur Rush Limbaugh.Trump a profité de l'entretien avec Newsmax pour s'en prendre à Twitter, qui l'a exclu de sa plate-forme après l'assaut meurtrier de ses partisans du Capitole le 6 janvier. Il a estimé que Twitter était devenu "ennuyeux" depuis qu'il y avait été interdit. Lorsqu'il a été interrogé sur son retour sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré qu'il "négociait avec un certain nombre de personnes", soulignant la possibilité "de construire son propre site web". Outre Twitter, le président Joe Biden en a également pris pour son grade, Trump l'accusant d'être "mentalement absent". Le républicain n'a pas voulu confirmer sa candidature à l'élection présidentielle en 2024. "Je ne le dirai pas encore, mais nous avons beaucoup de soutien". Depuis que Trump a quitté la Maison Blanche, il séjourne dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L'ancien président persiste dans ses allégations non fondées de fraude électorale de la part du camp démocrate. (Belga)