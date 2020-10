Trump ironise sur les prévisions du Dr. Anthony Fauci

Le président américain Donald Trump a attaqué mardi Anthony Fauci, l'infectiologue star américain, affirmant que ses prévisions sur la pandémie de Covid-19 sont inexactes."En fait, le lancer de Tony (au baseball, NDLR) est beaucoup plus précis que ses pronostics. Pas de problème, pas de masques". L'Organisation mondiale de la santé n'aime plus les confinements. Trump avait raison. Nous avons sauvé 2.000.000 vies aux USA!!! ", a tweeté Donald Trump, faisant référence à un match de baseball auquel avait participé A. Fauci au mois de juillet. Cette réaction du président américain intervient alors le Dr Fauci recadrait hier, une fois de plus, Donald Trump. Ce dernier s'est fait remarquer depuis quelques jours pour un spot de campagne fallacieux. Dans cette vidéo censée célébrer le retour aux affaires du dirigeant américain, après sa contamination au Covid-19, figure une prise de parole du docteur Fauci laissant penser qu'il soutiendrait l'action personnelle de Trump. Or l'infectiologue a visiblement peu goûté cette apparition dans le clip de campagne. "En près de cinq décennies de service public, je n'ai jamais soutenu publiquement aucun candidat", a-t-il dénoncé dans un communiqué transmis à la chaîne CNN. (Belga)