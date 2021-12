Trump lève un milliard USD auprès d'investisseurs institutionnels pour son réseau social

L'entreprise devant donner naissance au futur réseau social de l'ex-président Donald Trump et la société avec laquelle elle doit fusionner pour entrer en Bourse ont affirmé samedi qu'un groupe d'investisseurs institutionnels s'étaient engagés à apporter un milliard de dollars.Cette somme s'ajouterait aux 293 millions de dollars déjà récupérés par la "Spac" Digital World Acquisition Corp lors de son arrivée à Wall Street en septembre, détaille un communiqué. En retirant les frais de transaction, Trump Media & Technology Group devrait ainsi récupérer 1,25 milliard de dollars pour financer le lancement du réseau social de l'ancien locataire de la Maison Blanche, ajoute le document. Les deux entreprises n'ont pas précisé qui étaient les investisseurs s'étant engagés à apporter des fonds. M. Trump avait annoncé fin octobre que la société devant porter son futur réseau social allait fusionner avec Digital World Acquisition Corp, une société d'acquisition à vocation spécifique, ou "Spac" en anglais. Cet instrument financier à la mode est comme une coquille vide levant des fonds en Bourse en s'engageant à se rapprocher dans les mois suivants d'une entreprise prometteuse, permettant ainsi à cette dernière d'entrer à Wall Street sans le traditionnel processus. Intitulée "Truth Social", la future plateforme a été présentée par l'ex-président comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube dont il est banni pour avoir incité ses partisans à la violence avant l'assaut du Capitole, le 6 janvier. Actuellement disponible en pré-commande sur l'App Store, elle doit théoriquement être lancée au premier trimestre 2022. Portée par l'intérêt des investisseurs particuliers, l'action de la "Spac" était montée en flèche après l'annonce de son rapprochement avec l'entreprise de M. Trump, passant d'environ 10 dollars à un pic de 175 dollars en deux jours. Elle est toutefois redescendue après cet engouement initial et a clôturé vendredi à 45 dollars, ce qui lui donnait une valorisation de 1,67 milliard de dollars. (Belga)

