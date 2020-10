Trump positif au Covid - Trump "peut-être pas encore complètement tiré d'affaire, peut rentrer chez lui"

Le président américain Donald Trump, qui a annoncé qu'il quitterait l'hôpital lundi soir, n'est "peut-être pas encore complètement tiré d'affaire", a estimé le médecin de la Maison Blanche."Même s'il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire, l'équipe et moi-même sommes d'accord sur le fait que tous nos examens et surtout son état de santé clinique permettent un retour en toute sécurité chez lui", a déclaré le docteur Sean Conley. "Il bénéficiera de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", a-t-il ajouté, en précisant que certains traitements administrés à M. Trump relevaient de l'expérimentation. Donald Trump, 74 ans, est hospitalisé depuis vendredi soir après avoir été testé positif au Covid-19 jeudi soir. De nombreux experts s'interrogeaient ces dernières heures sur une sortie hâtive de l'hôpital. La Maison Blanche ressemble en effet de plus en plus à un foyer virulent du coronavirus. Après le président, sa femme Melania, sa proche conseillère Hope Hicks et plusieurs autres membres de son équipe, c'est Kayleigh McEnany, la porte-parole de Donald Trump, qui a annoncé lundi avoir été testée positive au Covid-19. (Belga)

