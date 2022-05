Trump songeait à bombarder les labos de drogue au Mexique, selon l'ex-chef du Pentagone

Donald Trump s'est enquis en 2020 de la possibilité de bombarder les laboratoires de narcotrafiquants au Mexique auprès de son ministre de la Défense, rapporte ce dernier, Mark Esper, dans un livre qui paraîtra le 10 mai.Selon des extraits de l'ouvrage cités par le New York Times, le président américain estimait à l'époque que les Etats-Unis pourraient prétendre ne pas être à l'origine d'une telle frappe de missiles sur le sol mexicain, affirme M. Esper, qui fut ministre de la Défense de Donald Trump entre juillet 2019 et novembre 2020. L'ex-locataire de la Maison Blanche aurait demandé à deux reprises si les forces armées pouvaient "tirer des missiles sur le Mexique pour détruire les labos de drogue", écrit Mark Esper dans ses mémoires intitulées "A Sacred Oath" (Un serment sacré), affirmant que les déclarations de Donald Trump l'avaient laissé sans voix. Donald Trump avait décidé de limoger Mark Esper en novembre 2020, quelques jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine. Les relations entre le bouillant président septuagénaire et son ministre étaient tendues depuis que le chef du Pentagone s'était opposé publiquement quelques mois plus tôt au déploiement de l'armée pour réprimer les manifestations antiracistes dans le pays. Dans d'autres extraits de ses mémoires, Mark Esper écrit ainsi qu'en marge de ces manifestations en juin 2020, le président, très irrité, aurait lancé dans le Bureau ovale: "Vous ne pouvez pas simplement leur tirer dessus? Tirez-leur dans les jambes ou quelque chose." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.