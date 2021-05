Tsitsipas écarte Berrettini en huitièmes

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondual et tête de série N.5, a dominé jeudi l'Italien Matteo Berrettini (ATP 9/N.9) 7-6 (7/3), 6-2 pour se hisser en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.Le retour du public sur les gradins, en jauge limitée à 25% après les premiers jours à huis-clos, n'a pas suffi à l'Italien, sorti sous les applaudissements à l'issue de ce duel attendu entre le récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo en avril (Tsitsipas) et le finaliste de celui de Madrid (Berrettini) la semaine dernière. Le premier set, très engagé, a tenu ses promesses, basculant en faveur du Grec dans un tie-break renversant (7/3), où Tsitsipas, mal parti, est revenu grâce à ses qualités de déplacement, notamment en allant chercher une balle qui semblait hors de portée après une amortie de l'Italien. Berrettini a d'ailleurs protesté, en vain, assurant que la balle avait touché terre une deuxième fois. Le duel physique a ensuite tourné à l'avantage du Grec de 22 ans dans le second set, pour une victoire scellée en 1h36. Tsitsipas retrouvera en quart de finale le tenant du titre et N.1 mondial Novak Djokovic pour une revanche de la demi-finale du dernier Roland-Garros, remportée par le Serbe en cinq manches au terme d'une bataille de près de quatre heures. (Belga)