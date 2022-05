Tuchel n'est "pas inquiet si l'agent de Lukaku veut parler au nouveau propriétaire"

Thomas Tuchel s'est exprimé en conférence de presse vendredi au sujet des déclarations de Federico Pastorello, l'agent de Romelu Lukaku qui avait déclaré aux médias italiens qu'il désirerait avoir une conversation avec Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea. "Cela ne nous perturbe pas", a réagi Tuchel, qui prépare son équipe en vue de la finale de la FA Cup samedi contre Liverpool."Dès que le rachat du club sera terminé, j'aimerais avoir une conversation avec le nouveau propriétaire de Chelsea", avait déclaré Pastorello au journal italien La Repubblica. Lukaku a connu une saison compliquée à Chelsea après son transfert de l'Inter Milan et fin décembre, il avait exprimé son mal-être à Stamford Bridge dans une interview accordée à Sky Italia Lukaku s'était ensuite excusé pour ses déclarations et ces dernières semaines, avec trois buts en deux matches, il a refait parler de lui grâce à ses performances sur le terrain. Il est actuellement le meilleur buteur des Blues avec quinze buts toutes compétitions confondues. Son coach, Thomas Tuchel s'est montré serein. "Il peut parler au nouveau propriétaire sans problème. Il ne veut peut-être pas me parler, ce n'est pas un problème non plus. Nous discutons avec tout le monde et évaluons la situation de chaque joueur, Romelu y compris. Ça ne me perturbe pas et j'espère que ça ne perturbe ni le reste de l'équipe, ni Romelu." "Romelu a bien joué récemment, il a marqué et fait tout ce qu'il peut pour garder sa place sur le terrain.", a conclu le coach allemand. Chelsea avait déjà perdu face à Liverpool en finale de la Carabao Cup en février. Les Blues avaient perdu aux tirs au but et Lukaku avait vu son but refusé par le VAR. (Belga)