Tui offre le choix entre un bon à valoir et un remboursement pour les vols annulés

Tui offre le choix entre un bon à valoir et un remboursement aux clients qui ont réservé uniquement un billet d'avion et dont le vol a été ou sera annulé à la suite de la crise du coronavirus, annonce lundi la filiale belge du voyagiste. Jusqu'à présent, seul un bon à valoir était proposé, conformément aux réglementations légales en vigueur dans le secteur du tourisme pour les vacances à forfait.Le bon à valoir est valable un an, après quoi Tui remboursera le client s'il n'a pas utilisé le bon pour l'achat d'un autre vol. Il faudra cependant attendre encore quelques semaines pour que le processus nécessaire au remboursement des billets d'avion soit mis en place, prévient le voyagiste, qui informera alors ses clients. D'ici là, il leur demande de la patience afin de donner la priorité aux dossiers de ceux qui partent sous peu en vacances. Les clients qui ont déjà reçu un bon à valoir à la suite de l'annulation de leur vol pourront faire la demande d'un remboursement en espèces de manière rétroactive. Les vacanciers qui ont réservé des vacances à forfait continueront, eux, de recevoir un bon à valoir. (Belga)