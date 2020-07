Tunisie: manifestations dans le sud après la mort d'un jeune

Des centaines de personnes ont manifesté samedi dans le sud de la Tunisie contre le chômage et pour exprimer leur colère après la mort d'un jeune homme, tué selon elles par des militaires, réclamant une visite du président Kais Saied dans leur région.Depuis trois jours, la ville de Remada est le théâtre de tensions entraînées par la mort mardi soir d'un jeune, soupçonné d'être contrebandier. Une enquête a été ouverte jeudi pour déterminer s'il a été tué par des tirs militaires contre quatre voitures de contrebande arrivant de Libye dans une zone militaire tunisienne fermée, selon le ministère de la Défense. "Kais (Saied), on vous donne jusqu'à 20h00 pour venir et nous parler", a menacé une manifestante. Le sud de la Tunisie, qui vit entre autres de la contrebande, fait partie des régions marginalisées où le chômage est nettement plus élevé que la moyenne nationale et les infrastructures publiques défaillantes. A Tataouine, à 80km de Remada, des protestataires réclament depuis des semaines l'application d'un accord conclu après des heurts en 2017, prévoyant d'embaucher des milliers de chômeurs de cette région et de créer un fonds d'investissement dédié. Ils menacent d'arrêter la production d'un important site pétrolier à El-Kamour, à plus de deux heures de route de Tataouine, en plein désert. (Belga)

