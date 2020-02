Tunisie: un gouvernement annoncé mais son sort incertain

Le Premier ministre tunisien désigné Elyes Fakhfakh a annoncé samedi soir la composition de son futur gouvernement, mais le retrait de l'un de ses principaux partenaires, le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, rend son sort incertain.M. Fakhfakh, ancien ministre des Finances, a été désigné après l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahdha après les législatives du 6 octobre, et largement rejeté par le Parlement. Parmi la liste de ministres annoncée samedi soir, plusieurs sont issus d'Ennahdha, bien que ce parti ait annoncé un peu plus tôt dans la journée qu'il se retirait du gouvernement. "La décision d'Ennahdha nous met dans une situation difficile qui nous oblige à étudier les possibilités juridiques et constitutionnelles", a déclaré le Premier ministre désigné. "Nous avons décidé avec le président de la République de profiter de ce qui reste de durée constitutionnelle" pour continuer à chercher une issue, a-t-il ajouté, laissant entendre que la liste pourrait notamment être modifiée. M. Fakhfakh a été nommé le 20 janvier par le président Kais Saied pour former dans un délai d'un mois un cabinet susceptible de convaincre la majorité des députés. Ennahdha réclame la formation d'un gouvernement d'unité nationale incluant le deuxième parti au Parlement, Qalb Tounès, formation libérale dirigée par le magnat des médias Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale, mais celui-ci avait été écarté des négociations. "Ennahdha a décidé de ne pas participer ni voter la confiance à un gouvernement qui aurait été trop faible" (sans la participation de Qalb Tounès, ndlr), a indiqué à l'AFP Abdelkarim Harouni, le président du conseil de la choura d'Ennahdha, organe consultatif du parti. "M. Fakfakh peut encore négocier, mais il ne lui reste plus beaucoup de jours", a souligné M. Harouni, envisageant la possibilité, si M. Fakhfakh renonce à présenter un cabinet, que le président Saied désigne un nouveau chef de gouvernement. A défaut de gouvernement d'ici le 15 mars, M. Saied aura la possibilité de dissoudre le Parlement et déclencher des élections anticipées. (Belga)

