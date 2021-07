Turquie: 12 personnes tuées dans un accident de bus transportant des migrants illégaux

Douze personnes ont été tuées et 26 autres blessées samedi soir dans un accident de bus transportant des migrants en situation irrégulière à Van, dans l'est de la Turquie, a annoncé dimanche la préfecture de Van citée par les médias locaux.Onze migrants et une personne qui a organisé leur transport clandestin ont péri dans l'accident, a précisé la préfecture de Van. Les 26 personnes blessées ont été transportées à l'hôpital et le propriétaire du bus a été interpellé, a-t-on ajouté de même sources. Proche de la frontière turco-iranienne, Van est un des points de passage des migrants. Une embarcation, qui transportait des migrants sur le lac de Van, avait fait naufrage en juillet 2020, faisant 60 morts. Dans cette province frontalière de l'Iran d'où arrivent chaque année des dizaines de milliers d'Afghans, d'Iraniens et de Pakistanais, plus de 80 migrants ont perdu leur vie en 2020, contre 59 en 2019. La Turquie est l'un des principaux pays de transit des migrants qui cherchent à se rendre en Europe. (Belga)

