Turquie: le bilan du séisme passe à 14 morts

Le bilan provisoire du séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter qui a touché vendredi l'est de la Turquie se monte à au moins 14 tués, a indiqué l'Agence turque pour les situations d'urgence (AFAD).Selon elle, au moins huit personnes ont perdu la vie dans la province d'Elazig et six autres dans la province voisine de Malatya. La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig, vers 20h55 locales (18h55 heure belge), selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD). L'institut américain USGS a mesuré la secousse à 6,7. (Belga)

