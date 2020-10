Twitter victime d'une panne mondiale, enquête en cours

Twitter cherchait à résoudre une panne mondiale jeudi vers 22H25 GMT (00h25, heure belge), après deux jours mouvementés pour le réseau social empêtré dans sa gestion controversée d'un article politique, en pleine campagne pour la présidentielle américaine."Nous savons que les gens ont des problèmes pour tweeter et utiliser Twitter. Nous cherchons à résoudre ce problème le plus rapidement possible", a confirmé à l'AFP un porte-parole du groupe californien. (Belga)

