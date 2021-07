tWTA Palerme - Danielle Collins bat Elena-Gabriela Ruse et ouvre son compteur

Danielle Collins (WTA 44) a assumé son statut de tête de série N.1 cette semaine en Sicile. Dimanche, l'Américaine de 27 ans a remporté l'Open de Palerme, tournoi de tennis WTA 250 joué sur terre battue et doté de 235.238 euros, afin de décrocher son premier titre sur le circuit majeur.Dans la touffeur palermitaine, la Floridienne s'est imposée 6-4, 6-2 contre la Roumaine issue des qualifications Elena-Gabriela Ruse (WTA 137), visiblement très dérangée par les conditions de jeu. Touchée au ventre, elle a même fait appel au médecin à 2-2 dans le 2e set. Diminuée et en difficulté sur son service, elle n'a plus pris le moindre jeu. Il y a deux semaines, Ruse avait réalisé un exploit retentissant à Hambourg, où elle s'était déjà extraite des qualifications avant d'enlever son premier titre. La Roumaine restait sur une impressionnante série de 13 victoires. (Belga)

