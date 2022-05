U17: La Belgique contrainte au partage en fin de match contre la Serbie en ouverture

La Belgique a été contrainte au partage (1-1) contre la Serbie pour son match d'ouverture du groupe C de l'Euro de football pour les moins de 17 ans mardi à Rishon Le-Zion en Israël.Les jeunes Diables prenaient le meilleur départ dans la rencontre. Bien servi par l'Anderlechtois Enock Agyei, le joueur de l'Ajax Stanis Idumbo-Muzambo donnait l'avance à la Belgique (17e). Après être passés à maintes reprises à deux doigts du 0-2, les joueurs de David Penneman concédaient un penalty à deux minutes du terme pour une faute du joueur de l'Antwerp Arthur Vermeeren sur Vojin Serafimovi?. Jovan Milosevic transformait le penalty pour offrir un point aux Serbes (88e). Pour son deuxième match, la Belgique affrontera l'Espagne, rencontrée en qualifications, vendredi (15h30) avant de défier la Turquie le lundi 23 mai (16h30) pour son troisième et dernier match de poule. Seize nations, réparties en quatre groupes, participent à cet Euro. Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale, où le groupe C croise avec la poule D, qui comprend le Danemark, le Portugal, l'Écosse et la Suède. Demi-finaliste en 2007, 2015 et 2018, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale de la dernière édition, en 2019, battue par les Pays-Bas, double tenants du titre. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées par la pandémie de Covid-19. (Belga)