U2 rend hommage aux victimes du "Bloody Sunday", 50 ans après le massacre

Le groupe U2 a rendu hommage dimanche aux victimes du dimanche sanglant qui a fait 13 morts il y a 50 ans, en publiant sur les réseaux sociaux une version dépouillée de son célébrissime "Sunday Bloody Sunday".L'Irlandais Bono au chant et The Edge à la guitare y apparaissent en noir et blanc. Introduite sobrement par le message "30 janvier 2022 - With Love, Bono & Edge", la vidéo s'achève sur des images fortes de l'époque. Elles montrent le père Edward Daly agitant son mouchoir blanc taché de sang pour ouvrir la voie à John Duddy porté par un groupe d'hommes. Le boxeur de 17 ans, qui n'a pas survécu, est considéré comme le premier mort du "Bloody Sunday". Familles des victimes en tête, des centaines de personnes ont défilé dimanche dans les rues de Derry - que les républicains préfèrent au nom officiel de Londonderry - pour commémorer les 50 ans de ce massacre. Treize hommes avaient été tués par des soldats britanniques lors d'une manifestation pacifique pour les droits civiques des catholiques. Ce massacre représente l'un des épisodes les plus sombres du conflit nord-irlandais entre républicains catholiques, partisans de la réunification de l'Irlande et loyalistes protestants attaché au maintien sous la couronne britannique. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.