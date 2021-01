UCB investit 25 millions d'euros dans une plateforme de soins dédiée à l'épilepsie

L'entreprise biopharmaceutique belge UCB investit 25 millions d'euros dans Nile, une nouvelle plateforme américaine de soins pour les patients épileptiques. En tant qu'actionnaire majoritaire, UCB siégera au conseil d'administration et aura la possibilité d'acquérir des informations et les données futures de la plateforme, selon un communiqué d'UCB transmis mercredi.Basée à Los Angeles, Nile développe une plateforme de gestion des soins de l'épilepsie qui sert d'extension numérique au fournisseur de soins de santé et offre aux patients une tranquillité d'esprit entre les consultations, avec pour objectif de raccourcir le chemin vers un traitement optimal. Cette plateforme numérique consistera en une application pour les patients et un portail pour les fournisseurs de soins de santé. (Belga)

