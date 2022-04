UEFA Youth League - Benfica et Salzbourg s'affronteront en finale

Benfica et Salzbourg s'affronteront en finale de l'UEFA Youth League, la compétition par clubs organisée par l'instance européenne du football pour les joueurs de moins de 19 ans.Vendredi, à Nyon, Benfica est venu à bout de la Juventus aux tirs au but (3-4) dans la première demi-finale. Le temps règlementaire s'était achevé sur un score de 2 buts partout. Benfica avait pris rapidement un double avantage grâce à Martim Neto (3e) et Luis Semedo (10e). Ange Josue Chibozo (51e) et Riccardo Turricchia (73e) ont permis à la Juventus d'arracher les tirs au but alors que les Lisboètes évoluaient à dix depuis la 35e minute et le rouge reçu par leur gardien Samuel Soares. Son remplaçant André Gomes a ensuite été le héros du match, repoussant deux tirs au but des Italiens. Dans la seconde demi-finale, Salzbourg a balayé l'Atlético Madrid 0-5. Le score était déjà de 0-3 à la pause après le doublé de Roko Simic (15e, 28e sur penalty) et le but de Dijon Kameri (44e). Tolgahan Sahin (67e) et Oumar Diakité (89e) ont encore alourdi la marque en seconde période. Salzbourg et Benfica s'étaient déjà rencontrés en finale de cette compétition, en 2017. Les Autrichiens l'avaient emporté 2-1. Les Portugais ont d'ailleurs perdu les deux autres finales qu'ils ont disputées, en 2014, lors de la première édition, contre Barcelone (3-0) et en 2020 contre le Real Madrid (3-2), lors de la dernière édition. L'an passé, la Youth League n'avait pas été organisée en raison de la pandémie de coronavirus. La finale se jouera lundi (18h00), toujours au Centre Sportif de Colovray à Nyon. (Belga)