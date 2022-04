UEFA Youth League - Large domination en finale de Benfica

Benfica a dominé la finale de l'UEFA Youth League de football, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans, en battant 6 buts à 0 (mi-temps: 2-0) les Autrichiens de Salzbourg lundi en finale au Centre Sportif de Colovray à Nyon en Suisse. Henrique Araujo a inscrit trois buts.Le marquoir indiquait déjà 2 à 0 à la pause grâce à des buts de Martin Neto (2e) et Henrique Araujo (15e). En seconde période, les Portugais ont salé l'addition avec des buts de Cher N'Dour (53e), Araujo encore (57e, 89e) et Luis Semedo (69e). Salzbourg et Benfica s'étaient déjà rencontrés en finale de cette compétition, en 2017. Les Autrichiens l'avaient emporté 2-1. Les Portugais avaient perdu aussi les deux autres finales disputées auparavant, en 2014, lors de la première édition, contre Barcelone (3-0) et en 2020 contre le Real Madrid (3-2) le dernier vainqueur. L'an dernier, l'édition de l'UEFA Youth League n'avait pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Porto en 2019, Barcelone en 2018 et 2014, Salzbourg donc en 2017, Chelsea en 2015 et 2016 figurent au palmarès de cette compétition. Côté belge, Genk avait été éliminé aux tirs au but par Liverpool en huitièmes de finale. Après avoir passé la phase de poules, le Club de Bruges avait lui été sorti en barrage pour ces 8es de finale par les Danois du FC Midtjylland (3-2). (Belga)