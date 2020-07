Ukraine: l'indépendance de la Banque centrale, condition sine qua non de l'aide du FMI

L'indépendance de la Banque centrale d'Ukraine est une condition sine qua non du programme d'aide accordé récemment par le Fonds monétaire international au pays européen, a fermement rappelé mardi la patronne de l'institution à l'issue d'une conversation avec le président ukrainien."Il est dans l'intérêt de l'Ukraine de préserver l'indépendance de la NBU et c'est également une exigence du programme actuel soutenu par le FMI", a souligné Kristalina Georgieva. "J'ai exhorté le président Zelensky à maintenir le cap sur des politiques monétaires et financières saines - celles-ci sont la clé d'un investissement plus fort et d'une croissance inclusive", a-t-elle ajouté. (Belga)

