Ukraine : l'UE ne suit pas les États-Unis qui rappellent les familles de diplomates

L'Union européenne ne voit pas de raison de dramatiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte pas suivre les États-Unis qui rappellent les familles de leurs diplomates, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne."Je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation et que nous devions quitter l'Ukraine, à moins que les États-Unis ne nous fournissent des informations qui justifient cette décision", a déclaré Josep Borrell avant un entretien en visioconférence avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. "Nous pensons qu'une invasion russe (...) peut se produire à tout instant", a déclaré dimanche soir à la presse une haute responsable américaine pour justifier la décision de demander aux familles de diplomates américains de quitter le pays. "Blinken va nous expliquer" cette décision, a commenté Josep Borrell. Le secrétaire d'État américain doit intervenir en visioconférence lundi pendant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE pour les informer de ses discussions vendredi avec son homologue russe Sergueï Lavrov. "Nous n'avons pris aucune décision pour demander le départ des familles de nos diplomates d'Ukraine, à moins que Blinken ne nous fournisse des informations justifiant un tel mouvement", a ajouté Josep Borrell. (Belga)