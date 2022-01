Ukraine: la Russie lance des manoeuvres militaires dans le sud et en Crimée

Les forces armées russes ont lancé mardi une nouvelle série de manoeuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée, avec des exercices impliquant 6.000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers, selon les agences russes.Il s'agit d'une opération "interarmées" qui implique notamment "l'armée de l'air et l'antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne", a dit le commandant des forces russes pour le sud de la Russie, Alexandre Dvornikov. (Belga)