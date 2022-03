Ukraine: la ville de Marioupol annonce vouloir évacuer ses civils

Le port stratégique de Marioupol, assiégé par les troupes russes, a annoncé dimanche vouloir évacuer ses civils, au lendemain d'une tentative infructueuse à cause de la poursuite d'intenses bombardements russes."L'évacuation des civils commencera à 12h00" (11h00 HB), a indiqué cette municipalité de l'Est de l'Ukraine, sur Telegram, précisant qu'un corridor humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaparojie, à environ trois heures de route et qu'un cessez-le-feu temporaire avait été conclu. (Belga)