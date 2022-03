Ukraine: le seuil des 2 millions de réfugiés franchi "aujourd'hui ou demain", dit le HCR

Le cap des deux millions de réfugiés provoqués par l'offensive militaire russe en Ukraine devrait être franchi "aujourd'hui" ou "demain", a estimé mardi le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi."Je pense que nous allons passer la barre des deux millions aujourd'hui ou peut-être, au plus tard, demain", a déclaré M. Grandi lors d'une conférence de presse à Oslo. "Ça n'arrête donc pas". Le haut responsable onusien a tenu ses propos après avoir effectué une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois pays frontaliers de l'Ukraine, où la Russie a lancé une offensive militaire le 24 février. Les guerres de Balkans, en Bosnie et au Kosovo, avaient aussi provoqué d'énormes flux de réfugiés, "peut-être deux ou trois millions, mais sur une période de huit ans", a-t-il relevé. "Là, c'est huit jours". "D'autres régions du monde ont vu cela, mais en Europe, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale" a-t-il assuré. Après plusieurs tentatives sans lendemain, la Russie a promis d'ouvrir mardi matin des couloirs humanitaires pour permettre à des milliers de civils de fuir les principales villes ukrainiennes, sous le feu de l'artillerie russe depuis près de deux semaines. (Belga)