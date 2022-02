Ukraine: les séparatistes pro-russes ordonnent l'évacuation de civils vers la Russie

Le dirigeant de la "république" séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a annoncé vendredi l'évacuation de civils vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts."Aujourd'hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués", a déclaré Denis Pouchiline dans une adresse vidéo publiée sur son compte Telegram. "Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va très prochainement donner l'ordre de passer à l'offensive, et mettre en oeuvre un plan d'invasion des républiques populaires de Donetsk et Lougansk", a-t-il dit en références aux deux territoires séparatistes. Américains et Britanniques ont accusé Moscou de vouloir créer un prétexte dans les territoires contrôlés par les séparatistes pour envahir l'Ukraine aux frontières de laquelle quelque 150.000 troupes ont été déployés. Depuis 48 heurts, un regain de violences a lieu le long de ligne de front, Ukrainiens et séparatistes s'accusant de tirer à l'arme lourde sur l'adversaire. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.