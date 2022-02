Ukraine: Poutine blâme Kiev pour l'escalade mais appelle à "intensifier" la diplomatie

Le président russe Vladimir Poutine a mis en cause dimanche auprès d'Emmanuel Macron les "provocations" ukrainiennes dans l'aggravation des combats avec les séparatistes dans l'est de l'Ukraine, tout en disant vouloir "intensifier" les efforts diplomatiques pour régler le conflit.Selon le Kremlin, M. Poutine a aussi demandé, lors de cet entretien téléphonique avec son homologue français, que l'Otan et les Etats-Unis "prennent au sérieux" les exigences de la Russie concernant sa sécurité, au coeur de la crise actuelle entre Moscou et les Occidentaux. Selon l'Elysée, les présidents Macron et Poutine se sont montrés d'accord pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine (Belga)