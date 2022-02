Ukraine: risque accru de violations des droits de l'homme dans l'Est, selon Bachelet

Toute escalade militaire significative en Ukraine, après la décision russe de reconnaître les républiques séparatistes de l'Est, "crée le risque accru de violations des droits humains", a mis en garde mardi la Haute Commissaire aux droits de l'homme.Michelle Bachelet s'est dite "profondément inquiète" de ce risque, ainsi que de celui de voir des atteintes au droit humanitaire international, dans un bref communiqué. "J'en appelle à toutes les parties à mettre fin aux hostilités et à ouvrir la voie au dialogue plutôt qu'à plus de violence", a-t-elle écrit. La priorité pour elle est d'éviter l'escalade, les victimes civiles, les déplacements et la destruction d'infrastructures civiles. "Nous continuons de suivre la situation de près depuis nos installations des deux côtés de la ligne de contact dans l'Est du pays", a-t-elle ajouté. La Russie a déployé depuis des semaines quelque 150.000 hommes aux frontières ukrainiennes, laissant craindre une invasion d'ampleur de son voisin pro-occidental. Lundi soir le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des deux territoires de l'Est de l'Ukraine dirigés par des séparatistes, provoquant de vives condamnations. Dans une longue adresse télévisée, durant laquelle il a laissé apparaître des moments de colère, M. Poutine a intimé lundi à l'Ukraine de cesser immédiatement "ses opérations militaires" contre les séparatistes, au risque de devoir assumer "la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang". Le conflit dans l'Est ukrainien a fait plus de 14.000 morts depuis son déclenchement en 2014, après l'annexion de la Crimée par Moscou. (Belga)