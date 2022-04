Ukraine: un cessez-le-feu à des fins humanitaires "pas possible actuellement", selon l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé mercredi qu'un "cessez-le-feu général" à des fins humanitaires "ne (semblait) pas possible actuellement" en Ukraine, un objectif qu'il avait confié récemment à l'un de ses adjoints envoyé à Moscou."C'est ce à quoi nous appelions, pour des raisons humanitaires, mais cela ne semble pas possible", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, en indiquant que l'ONU attendait toujours des réponses de la Russie à des propositions concrètes pour des évacuations de civils et garantir un acheminement d'aide humanitaire dans les zones en guerre. (Belga)